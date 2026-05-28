Jill Biden, twee jaar na rampzalig verlopen Trump-debat dat ze destijds 'geweldig' noemde: 'Ik dacht dat Joe een beroerte kreeg'
NEW: Former First Lady Jill Biden says she thought her husband was having a stroke during his 2024 debate against Donald Trump.— Collin Rugg (@CollinRugg) May 27, 2026
Jill famously boasted on stage with Joe Biden after the debate about how he did "such a great job."
Joe Biden won in 2020 de presidentsverkiezingen omdat veel Amerikanen het helemaal hadden gehad met Trump, en presteerde het vervolgens om er een dusdanige puinzooi van te maken dat diezelfde Trump vier jaar later alsnog herkozen werd. De man bouwde destijds de reputatie op enigszins verward te zijn, onder andere door zichzelf te prijzen als eerste zwarte vrouw die onder een zwarte president diende. Afijn, toen kwam dat beroerde debat waarin het inderdaad leek alsof Joe een beroerte kreeg, trok de beste man zich na enig tegenstribbelen (vooral van Jill) terug en de rest is geschiedenis, die nu herschreven wordt. Toentertijd vertelde zijn vrouw hem nog dat hij het geweldig gedaan had, niet in de laatste plaats omdat hij alle vragen had beantwoord (??), maar bij nader inzien schrok ze zich een ongeluk en vreesde even dat hij het zou begeven. Post-truth noemen ze dat, schijnt.
How it started
Jill Biden is certifiably terrifying— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) June 28, 2024
