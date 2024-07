In de brief hamert Biden er op dat hij veel steun heeft in de democratische partij. "We had a democratic nomination process and the voters have spoken clearly and decisively. I received over 14 million votes, 87% of the votes cast across the entire nominating process. I have nearly 3,900 delegates, making me the presumptive nominee of our party by a wide margin," schrijft hij zijn tachtigkoppige communicatieteam met een branie die we vooral van Trump kennen.

"This was a process open to anyone who wanted to run. Only three people chose to challenge me. One fared so badly that he left the primaries to run as an independent. Another attacked me for being too old and was soundly defeated. The voters of the Democratic Party have voted. They have chosen me."

De boodschap is duidelijk: mijn eerste poging was bijna 36 jaar geleden, het is me gelukt, als iemand denkt dat ik dit vrijwillig ga opgeven is-ie gek.