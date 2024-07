Gaat nog steeds uitermate matig met sleepy Joe Biden, de totaalzombie die alleen nog maar leeft omdat-ie is vergeten dat hij al is overleden. Sinds zijn werkelijk schandalige optreden in het debat met Trump gaan er stemmen op dat hij uit de race zal stappen, maar kennelijk is-ie te druk met het volschijten van zijn eigen luier om dat daadwerkelijk te doen. Vannacht ging het tijdens een optreden op de radio weer eens helemaal mis. Biden had moeite de woordjes in de juiste volgorde achter elkaar te knopen en haperde zichzelf naar de fenomenale conclusie dat hij trots is om 'de eerste zwarte vrouw te zijn die onder een zwarte president dient'. Ook noemde hij Trump 'een van zijn collega's'. Volgens de woordvoering van Biden moet de media maar eens stoppen met vallen over de woorden van Biden ('the media has passed the point of absurdity here') maar volgens dit medium moet Biden vooral eens stoppen met het vallen over zijn eigen woorden. Haal hem eruit, het doet pijn nu (zei onze vrouw vannacht ook, o nee toch niet, grapje).