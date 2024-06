De een heeft hulp nodig bij oversteken, de ander weigerde verkiezingsresultaten te erkennen en kondigde al aan zodra het kan gratie te zullen verlenen aan de bonte verzameling mafketels die op 6 januari 2021 het capitool bestormde. Er zijn echt kneiterveel Amerikanen, het blijft een raadsel hoe deze twee voor de tweede keer op rij zijn komen bovendrijven. Voorts is dit debat volstrekt zinloos - alle Verenigd Statiërs zitten toch al in de loopgraven en precies niemand gaat op basis van argumenten van mening veranderen - maar we houden van spektakel, dus volgen het toch.

Update: Een aantal zaken zijn dit debat wat anders dan u gewend bent. Zo is er geen publiek, en mogen Biden en Trump niet door elkaar praten. Om dat laatste te garanderen, wordt de microfoon van degene die het wordt niet heeft uitgezet.

Update: Het debat gaat 90 minuten duren, trouwens.

Update: Biden sukkelt het podium op. Ziet er niet best uit. Daarna volgt Trump, die breed loopt als een puber in een discotheek. Ziet er eigenlijk ook niet best uit.

Update: We beginnen met de economie. Biden: ik trof een tragische economie aan, we hebben veel herstelwerkzaamheden gepleegd. Er gaan veel memes rond die wijzen op Bidens vermeende amfetaminegebruik. Hij heeft piepkleine pupilletjes, dus da's gelul.

Update: Trump: we hadden de beste economie in de geschiedenis van ons land, somt wat details op. We krijgen (in ieder geval in eerste instantie) niet de vrij associërende, meanderende Trump, maar eentje die zijn teksten heeft voorbereid.

Update: We willen op de inhoud letten. Da's moeilijk als Biden spreekt. Iemand, geef die man een stoel.

Update: Trump: dit was the worst administration in history.

Update: De heren geven elkaar de schuld van het schandalige, chaotische vertrek uit Afghanistan.

Update: Trump: mijn coronabeleid was beter dan zijn coronabeleid. En: we zijn een soort derdewereldland, niemand respecteert ons nog, ligt allemaal aan Biden.

Update: Biden: Trump had de grootste staatsschuld uit de geschiedenis.

Update: Wat een treinongeluk. Biden heel even zijn tekst kwijt. Trump een en al hyperbool en bangmakerij.

Update: Ha, abortus.

Update: Gaat Trump abortus-medicatie blokkeren? Nee, zegt Trump, hooggerechtshof heeft dat zojuist goedgekeurd. Iedereen wilde Roe v Wade de prullenbak in. Fact check: niet iedereen.

Update: Trump: het probleem is: de democraten zijn radicaal. Ze willen babies na acht maanden zwangerschap aborteren - 'kill the baby', meer specifiek.

Update: Wel opvallend: Biden heeft het duidelijk moeilijk, lijkt even te blokkeren. Trump - toch geen zachtaardige man - negeert het.

Update: Biden: politici moeten niet over abortus beslissen, artsen horen dat te doen.

Update: Trump heeft het weer over abortus na acht, negen maanden. Biden: dat wil niemand, tenzij het leven van de moeder in het gevaar is.

Update: Immigratie. The border patrol endorsed me, zegt Biden trots.

Update: Trump: we hadden de veiligste grens in de geschiedenis van ons land. Nu hebben we het grootste aantal terroristen van de hele wereld dat binnenkomt. Oh, en the border patrol endorsed me. Biden: hij liegt. Welles-nietes.

Update: We leven in een rattennest. Ze vermoorden onze mensen in steden als New York. Omdat we geen grenzen meer hebben. Ze vermoorden onze inwoners op een niveau dat we nooit eerder zagen. Dit is verschrikkelijk. We zijn letterlijk geen beschaafd land meer. Ze leven in luxehotels, onze veteranen slapen op straat. Biden geeft geen moer om onze veteranen.

Update: Biden: alles wat hij net heeft gezegd is een leugen. Begint te vertellen. Haalt de eerste en de tweede wereldoorlog door elkaar. Heeft het over zijn zoon. Trump zou soldaten suckers en losers hebben genoemd. Zijn zoon was geen sucker of loser. Trump is een sucker of loser.

Update: Trump: Ik heb dat nooit gezegd. Begint over de Russiahoax.

Update: Biden: wij hebben meer voor veteranen gedaan dan welke president in onze geschiedenis dan ook.

Update: Hoppatee, Oekraïne.

Update: Trump: ten eerste: onze veteranen kunnen hem (wijst naar Biden) niet uitstaan. Poetin was Oekraïne nooit binnengevallen als ik er had gezeten. Biden deed niets om hem te stoppen. Sterker nog: hij denkt dat Biden Poetin heeft aangemoedigd.

Update: Trump denkt dat Amerika zo'n modderfiguur geslagen heeft in Afghanistan dat Poetin geen reden meer had om de VS te vrezen. Tientje: Biden gaat dat zo ontkennen.

Update: Biden ontkent dat.

Update: Biden: Trump zei tegen Poetin: doe maar waar je zin in hebt.

Update: Zijn Poetins voorwaarden acceptabel voor Trump? Nee, dat zijn ze niet, zegt de oud-president.

Update: Trump: ik los deze oorlog op voordat ik op 20 januari wordt ingezworen.