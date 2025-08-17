Dit was een slechte week voor Dilan Yesilgöz en de VVD. Electoraal is het einde nabij voor de liberalen en hun partijleidster. Althans: voor wie afgaat op artikelen van onder meer BNR: VVD op rampkoers ( sic !) in peilingen, ‘met 15 zetels is Yesilgöz weg’, de T: Nieuwe peilingen: VVD keldert naar 16 zetels, de Volkskrant: In recente peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen bereikte de VVD het dieptepunt van 16 zetels en Vrij Nederland: De VVD van Dilan Yeşilgöz staat op 16 zetels in de peilingen. Maar het is onzin; de VVD staat slechts in één peiling op 16 zetels. Bovenstaande tsunami van desinformatie begon afgelopen maandag met een column van Sander Schimmelpenninck in de Volkskrant. Welkom bij deze aflevering van Bassiehof Medialogica.

Dat de VVD het niet florissant doet in de peilingen is overduidelijk (daar kan Yesilgöz wellicht wat aan doen door deze vraag eens te beantwoorden die nu al de hele zomer in de brandende zon op de kampeertafel ligt te bederven). In de Peilingwijzer van Tom Louwerse die de peilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag combineert (De Hond wil helaas niet dat de site zijn data gebruikt), ziet dat er qua trend zo uit:

Ten eerste: die opmerking over Edzo Toxopeus heeft Schimmelpenninck met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gejat van NRC’s Tom-Jan Meeus. Belangrijker: met die “laatste peilingen” bedoelt de Volkskrant-columnist slechts eentje, namelijk deze van Maurice Hond. Want bij de twee andere grote peilers staat de VVD op 20 (Ipsos I&O) en 23 (Verian/EenVandaag).

De vraag is echter of de kiezer geholpen is met een mediahype die de prominentste columnist van de Volkskrant al dan niet bewust ontketent op basis van één peiling, met het risico op een negatief bandwagoneffect. Zo vroeg Nieuwsuur zich vrijdag al af of Yesilgöz niet vervangen moet worden. Dit alles op basis van één peiling van de peiler die door Schimmelpenninck in juni in een column over het Israël-discours nog een ‘peilingpooier’ werd genoemd:

“GL-PvdA heeft volledig gelijk dat het polariseert op Israël. Niet alleen omdat de blinde steun aan Israël al lang niet meer te verdedigen is, óók omdat ik er niks van geloof dat de Nederlandse bevolking zo massaal achter Israël staat. Dat lijkt hoogstens zo omdat de nieuwsvoorziening wordt gegijzeld door sociale media, een handjevol pensionado’s op de buis, peilingpooier Maurice de Hond en parlementair verslaggevers die een valse balans of rechtse spin nog niet herkennen als die op hun gezicht zit.”

De Hond vindt het ook maar een opmerkelijke ouverture van de kleine graaf met de grote mond en vraagt zich af wat deze Schimmelpenninck dan maakt; een peilingprostitué? De peiler krijgt bijval van zijn Ipsos I&O-collega Peter Kanne die Schimmelpenninck - die het odnertussen allemaal maar een ‘kneuzenkermis’ vindt - toevoegt: “Maurice heeft hier een punt, als je hem een ‘peilingpooier’ vindt laat hem dan links liggen, wacht even op een andere peiling. Je kunt je punt ook een week of wat later maken.”

Sluiten we deze aflevering van Bassiehof Medialogica af met een raadspelletje. Wie zei eigenlijk: “Maurice de Hond die moet je gewoon opsluiten ergens, die moet z’n muil houden en die mag niks meer peilen.”

Aha.