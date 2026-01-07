Wat valt op bij deze foto's van lege schappen?
Tags: supermarkt, lege schappen, sneeuw
@Mosterd | 07-01-26 | 07:30 | 612 reacties
LIVEBLOG SNEEUW DES DOODS
SNEEUW +++ LAND PLAT +++ CO DE ORANJE +++ LIVEBLOG
@Pritt Stift | 06-01-26 | 18:00 | 134 reacties
Oh nee. Bollendak Utrecht ingedeukt door sneeuw
Opvallende overkapping Stationsplein DICHT
@Mosterd | 05-01-26 | 12:59 | 356 reacties
Nederland ligt (nog steeds) plat, trein- en vliegverkeer ontregeld, Caroline van der Plas INGESNEEUWD
Hebben jullie eigenlijk een noodpakket
@Ronaldo | 03-01-26 | 08:51 | 145 reacties
Ook erg - CODE ORANJE in Nederland
Komt wel erg dichtbij zo
@Spartacus | 02-01-26 | 15:00 | 163 reacties
SNEEUW de witte motor
Alsof er iets gaat boven witte vlokken in je gezicht