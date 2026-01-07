achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Wat valt op bij deze foto's van lege schappen?

supermarktbevoorrading komt weer op gang, zeggen supermarkten

Het antwoord is: jullie in de randstad zijn verwende krengen met teveel digitaal geld op de smartphone die te lui en beroerd zijn om een fatsoenlijke boterham te smeren en of een appel te schillen, ALLEMAAL!

Tags: supermarkt, lege schappen, sneeuw
@Pritt Stift | 07-01-26 | 15:59 | 18 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVEBLOG SNEEUW DES DOODS

SNEEUW +++ LAND PLAT +++ CO DE ORANJE +++ LIVEBLOG

@Mosterd | 07-01-26 | 07:30 | 612 reacties

SNEEUW de witte motor

Alsof er iets gaat boven witte vlokken in je gezicht

@Spartacus | 02-01-26 | 15:00 | 163 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.