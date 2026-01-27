achtergrond

SNEEUW DES DOODS op komst

Vannacht mogen we weer

U dacht dat het klaar was met het gedonder nou nee. Het KNMI verwacht WEER een lading sneeuw. Lokaal wel 10 centimeter en we hoeven hier op GSHQ alleen maar schuin over de tafel in de richting van Spartacus te kijken om te weten wat het betekent om te moeten leven met 10 centimeter. Die 10 centimeter is voor Groningen, de rest van het land krijgt een erg verdrietige 3 tot 8 centimeter. Het betekent gezeik op het spoor, nog meer gezeik op het spoor, gezeik met de treinen, gezeik op het spoor, gezeik bij de NS, gezeik bij ProRail, gezeik bij de wissels, gezeik op het spoor, enzovoorts. Hou u veilig. We faxen.

@Mosterd | 27-01-26 | 10:30 | 75 reacties

Reaguursels

