SNEEUW DES DOODS op komst
Vannacht mogen we weer
U dacht dat het klaar was met het gedonder nou nee. Het KNMI verwacht WEER een lading sneeuw. Lokaal wel 10 centimeter en we hoeven hier op GSHQ alleen maar schuin over de tafel in de richting van Spartacus te kijken om te weten wat het betekent om te moeten leven met 10 centimeter. Die 10 centimeter is voor Groningen, de rest van het land krijgt een erg verdrietige 3 tot 8 centimeter. Het betekent gezeik op het spoor, nog meer gezeik op het spoor, gezeik met de treinen, gezeik op het spoor, gezeik bij de NS, gezeik bij ProRail, gezeik bij de wissels, gezeik op het spoor, enzovoorts. Hou u veilig. We faxen.
In het noordoosten van het land blijft het deze week winters en koud met geregeld #sneeuw en kan een sneeuwdek ontstaan van meer dan 10 cm! Ook het midden van het land maakt woensdag op donderdag kans op sneeuw. De verschillen blijven groot tussen noord en zuid! #winter ❄️☃️ pic.twitter.com/2T5DsKGE2J— Weerman Stefan (@MeteoVoorne) January 26, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
FEEST IN HET STAMCAFÉ! 25 jaar Wikipedia
Bedankt voor het behalen en/of maken van onze examens, scripties, diploma's, toetsen, proefwerken, profielwerkstukken, tentamens, bachelors, masters, dissertaties, voor de uitleg over het Romeinse Rijk en dat we anders nooit hadden geweten wie Tom-Jan Meeus (1846 - 1914) was.
BELANGRIJKE FOTOSERIE. Sneeuwpret
Daar zijn we weer! ANP levert foto's, zelf krankzinnige onderschriften verzinnen. Dossier hier
Sensationele SNEEUWJACHT in Het StamCafé
Nederland kleurt ROZE
Vrijdag 'KRACHTIGE DEPRESSIE' met VEEL SNEEUW, KNMI roept rayonhoofden bijeen
Nee niet die rayonhoofden, nee niet eens rayonhoofden
Wat valt op bij deze foto's van lege schappen?
supermarktbevoorrading komt weer op gang, zeggen supermarkten
LIVEBLOG SNEEUW DES DOODS
SNEEUW +++ LAND PLAT +++ CO DE ORANJE +++ LIVEBLOG
Oh nee. Bollendak Utrecht ingedeukt door sneeuw
Opvallende overkapping Stationsplein DICHT