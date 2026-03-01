JIPPIE. Volop kortemouwenweer in maart
We mogen niet meer zeggen dat de zon weer gaat schijnen maar de zon gaat weer schijnen
FOTO (ANP) - Vrouw draagt korte mouwen vanwege kortemouwenweer
Goed nieuws, dat we goed kunnen gebruiken met de gasvoorraad nog steeds op standje laag en de Straat van Hormuz nog steeds op standje ingewikkeld [LIVEBLOG IRAN HIER]: HET WORDT LEKKER WEER IN MAART VOLGENS WEERONLINE. Maar echt lekker weer. Wij zouden zeggen: kortemouwenweer. "We beginnen de maand namelijk met droog, vrij zonnig en erg zacht weer. De middagtemperatuur stijgt dagelijks naar 11 tot 16 graden en daarmee is het heerlijk weer om naar buiten te gaan." En dan dus lekker in je korte mouwen naar buiten gaan natuurlijk, om in je korte mouwen op een terras te gaan zitten en in je korte mouwen te kijken naar alle korte mouwen die voorbij lopen. Was het maar vast maart.
