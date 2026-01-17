KOU DES DOODS
ECMWF en GFS oper op 1 lijn! Scandinavisch hogedruk geweld dwingt storingen via de Golf van Biskaje de Middellandse Zee in. De continentale vrieslucht krijgt hierdoor een extra transportkou-achtige push. Later ook sneeuwkansen! 🥶#WINTER pic.twitter.com/gRY8ZLWf65— Michael vd Poel (@WeermanMichael) January 17, 2026
We zijn helemaal geil op GFS opers en luchtdrukgebieden die stationair draaien en windpatronen en transportkou en Elfstedenkansen en Continentaal Arctische ideeën. De weercowboys op het internet roepen het nu al een week: het gaat vriezen. Een stilstaande klok heeft ook twee keer per dag gelijk en het ene moment wordt het wel koud en het andere moment wordt het niet koud. We weten niet eens of het morgen gaat regenen. Desalniettemin weet u wel wat dit betekent. VUL DE GASVOORRAAD. SLIJP DE SCHAATSEN. BEL E-ERBEN. HAAL WIEBE. SLUIT DE SLUIZEN. HAK HOUT. POETS DE KACHEL. ROEP OMA. BEDEK DE TOSCAANSE JASMIJN. MAAK SNERT. ZET KOFFIE. DRINK BERENB...
Airmass GFS oper 12Z 24 jan. Historisch koude kaart. Massief ogende anti-cyclonale rug-as van de Oeral via Scandinavië tot aan Ierland. Atlantic volledig op slot. Duiklaagjes boven de Mediterranean. De aanvoer is dik continentaal Arctisch! Let's go. #WINTER pic.twitter.com/uB9jRWMzF1— Michael vd Poel (@WeermanMichael) January 13, 2026
En de genadeklap richting maandwissel er nog achteran...— Marc Putto weerkundig strateeg / mediameteoroloog (@Weerprimeur) January 17, 2026
Elfstedenwaardig! pic.twitter.com/JDKijxLykS
