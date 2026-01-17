achtergrond

KOU DES DOODS

Incoming

We zijn helemaal geil op GFS opers en luchtdrukgebieden die stationair draaien en windpatronen en transportkou en Elfstedenkansen en Continentaal Arctische ideeën. De weercowboys op het internet roepen het nu al een week: het gaat vriezen. Een stilstaande klok heeft ook twee keer per dag gelijk en het ene moment wordt het wel koud en het andere moment wordt het niet koud. We weten niet eens of het morgen gaat regenen. Desalniettemin weet u wel wat dit betekent. VUL DE GASVOORRAAD. SLIJP DE SCHAATSEN. BEL E-ERBEN. HAAL WIEBE. SLUIT DE SLUIZEN. HAK HOUT. POETS DE KACHEL. ROEP OMA. BEDEK DE TOSCAANSE JASMIJN. MAAK SNERT. ZET KOFFIE. DRINK BERENB...

Tags: weer, koud, brrrr
@Mosterd | 17-01-26 | 09:00 | 84 reacties

Reaguursels

