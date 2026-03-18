Vraag niet wat Splinter Chabot voor u kan doen, vraag wat u voor Splinter Chabot kunt doen, en vandaag was dat stemmen, dus tenzij u om onverklaarbare redenen Splinter Chabot ongelukkig wil maken, en wat een nare sadist bent u dan, heeft u vandaag gestemd. Op een partij die voor meer betaalbare woningen is, en tegen onveiligheid op straat. Op een persoon die toevallig bovenaan stond, of op iemand die u op televisie of sociale media ontzettend zinnige dingen heeft horen zeggen over fietsenrekken. Tuurlijk, dit zijn niet de spannendste of feestelijkste verkiezingen ter wereld, het zijn niet eens de spannendste of feestelijkste verkiezingen van Nederland, maar zie het als het huisfeest van de democratie. U kunt zelf de slingers ophangen, of het overlaten aan flyerbulgaren.

Enniewee, we gaan het hier maar eens een beetje volgen. Voor de liefhebbers van hoogwaardige cijferduiding: Maurice de Hond zit vanaf 22.00 enorm te Maurice de Honden bij Marianne Zwagerman, livebeeld daarvan na de breek.

Instant update, eerste exitpoll Richard de Mos 17 zetels met Hart voor Den Haag in 070. Heujjjj! Historisch. GroenLinks-PvdA en D66 hadden er 8, houden er 8. VVD raakt 4 zetels kwijt. Volt debuteert met één zetel.

Update In Doetinchem, bekend van de Graafschap, bekend van Mosterd, krijgen GroenLinks-PvdA als Gemeentebelangen Doetinchem bij exitpoll 6 zetels.