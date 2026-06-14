Ok we zijn hier altijd vrij duidelijk als het om onze mening over fatbikes gaat, maar het gevaar van die debiele dingen wordt werkelijk elke dag een beetje duidelijker. Is het niet vanwege allemaal gebroken bejaardenschedels dan is het wel de verhalen van politieagenten die elke dag met fatbiketerreur én de types die op fatbikes rijden moeten dealen. (Geldt niet voor de politieagenten die gewoon vrolijk meedoen met de fatbiketerreur, red.) Afijn, bij Sint-Michelsgestel heeft de popo dus een gast opgepakt die bij een snelheidscontrole HONDERD KILOMETER PER UUR bleek te rijden. Dat is dus eeeeh ff rekenen VIJFENZEVENTIG kilometer per uur harder dan die dingen mogen rijden. Zo te zien op een behoorlijk opgevoerd ding van de firma Coswheel. Nou, wat doe je dan? Rijbewijs afpakken is zinloos want die heb je dus voor een dikfiets niet nodig. In plaats daarvan krijgt de debiel in kwestie een boete en moet een OvJ nog beoordelen of hij zijn fiets terug mag krijgen. Nou vragen wij ons dus af: was de snelheidsduivel een roomblanke turbo-tokkie of een zoefzoef-zanddebiel?