Gerechtigheid. 39 fatbikesukkels beboet in Amsterdams Vondelpark
FOTO: Een fatbikesukkel te midden van fatbikeboa's
Allemaal even lachen om de sukkels van landgenoten die zo stom zijn om op een fatbike te rijden en zo stom zijn dat in het Amsterdamse Vondelpark te doen, dan ook nog zo stom zijn zich te laten pakken door boa's en bovendien zo stom zijn zich zelfs te laten beboeten door boa's. Maar geen slecht woord over de fatbikeboa's, want die laten ons vandaag de wonderschone kanten van handhaving (kan ook elders) zien. Fatbikes zijn namelijk al een maandje verboten in het Vondelpark, en na eerst een beetje aftasten en waarschuwen blijkt nu dat 39 fatbikesukkels tussen 25 mei en 8 juni boetes tot 115 euro hebben gekregen. Justice for niet-fatbikers. Eindelijk is het Vondelpark weer weer van óns.
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