Dé Nederlandse identiteit schijnt niet te bestaan, maar helaas bestaat de Nederlandse identiteit wel steeds vaker uit op een fatbike rijden. Dat is een ramp voor de verkeersveiligheid, een ramp voor de gewone veiligheid (blijft een beetje een kip-ei kwestie, wat was er eerder, de fatbike of het fatbiketuig, red.) en blijkbaar ook een ramp voor de volksgezondheid. "Het RIVM maakt zich zorgen over de snelle toename van het gebruik van de elektrische fiets onder jongeren. Zij voldoen al minder vaak aan de Beweegrichtlijnen, en door de overstap naar de elektrische fiets krijgen zij mogelijk nog minder beweging. Bijvoorbeeld doordat zij voor de ritten naar school of werk de gewone fiets vervangen voor een elektrische fiets. Dit betekent dus mogelijk een negatieve impact op de gezondheid van jongeren." Dat is dus het RIVM hè. Dat zijn de lui die in februari 2020 zeiden dat we ons geen zorgen om corona hoefden te maken en díé zijn nu dus wél bezorgd. Er is maar één conclusie mogelijk. We gaan er allemaal aan. Door de fatbike, en andere e-bikes. Maar toch vooral door de fatbike. Wat een rotding.