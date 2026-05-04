Hallo!? Waar zijn de onacceptabeltweets? En is de rode verf ineens op of zo? Vandaag - 4 mei 2026 - verliest Nederland, meer specifiek Amsterdam, zijn onschuld. Wat er hier en nu in de hoofdstad gebeurt staan we met z'n allen toe. Hoe zo'n afschrikwekkend gemeentebestuur één bepaalde bevolkingsgroep, in dit geval de fatbikers, keihard stigmatiseert, hebben we eerder gezien hè. Maar kennelijk hebben we niets geleerd van het verleden. Later zal de koning (of koningin) plechtstatig spreken: 'De fatbikegenocide begon in het Vondelpark. Met een bordje: "Voor fatbikes verboden"'. Mosterd na de maaltijd. Want nú, terwijl de verschrikkingen voor onze ogen plaatsvinden, wassen we (op een enkele moedige tattoo-artiest na) onze handen in onschuld en roepen we in koor: 'Onze naam is haas'. En als het straks te laat is zul je ze wel horen, de schreeuwers van het naoorlogs verzet. Maar dan zijn de fatbikers al foetsie, na te zijn opgejaagd als paria's in wat toch al een complete no-go-zone is. We weten immers allemaal hoe het zit met de handhaving in Amsterdam, die verloopt, laten we zeggen, op industriële wijze. Elk mens ziet dat. Dus slaap zacht vannacht, iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt door vandaag tijdens het ophangen van de eerste verbodsbordjes lafjes te zwijgen over de fatbikegenocide.