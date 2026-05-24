Hij leve hoog, de grootste muzikant aller tijden is vandaag jarig. Niet de beste zanger - een boel van z'n hits werden beter uitgevoerd door anderen (All Along the Watchtower, Make You Feel My Love, Mr. Tambourine Man, Blowin' in the wind, Knockin' on Heaven's Door, enz.) - maar wel de meest invloedrijke van allemaal. Een kunstenaar, een artiest, een vernieuwer, die ging van traditioneel folk naar ongehoord elektrisch naar country naar het fenomenale Blood on the Tracks naar religieus en gospel naar een volledige bluesy wederopstanding met het gruwelijke Time Out Of Mind naar Sinatra-albums naar Rough and Rowdy Ways, het definitieve eindpunt van de popmuziek. Voor sommigen restte hierna alleen nog een ontdekkingtocht door jazz. Ondertussen eeuwig op tour voor de Never Ending Tour, altijd mysterieus en geniaal, Bob Dylan had en heeft het nog steeds allemaal. Hieronder in willekeurige volgorde een paar favorieten schrijver dezes, maar vertel vooral uw eigen herinnering aan His Bobness.