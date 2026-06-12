VrijMiBo met YES, Olivia Rodrigo en Hanny Michaelis
Bier! (maar Oranjebitter mag ook)
Het WK is begonnen en dat klinkt eenieder als muziek in de oren. Maar wat eenieder nog veel meer als muziek in de oren klinkt: muziek. En vandaag verschijnt er toch een A-level plaat mensen. Het 24e album van YES heet Aurora en is een 80's plaat precies passend in de 20's. Strak geproduceerd, gladde deuntjes, een zoete stem maar wel allemaal heel erg goed hoor. De Daft Punkiaans kekke clipjes maken dit een album er een om geen NO maar YES (we gaan al) tegen te zeggen. We kennen YES natuurlijk van de 80's classic Owner of a Lonely Heart en de geweldige rocktrack Roundabout en Aurora alsmede Countermovement zijn echt alleraardigste toevoegingen aan een oeuvre waar al sinds 1968 aan wordt gebouwd. Doe dat maar eens na Olivia Rodrigo! Dat mooimeisje, heel stoer geworden door het F-woord te gebruiken in haar nummer Drivers License, brengt ook een nieuwe plaat uit, en die heet: You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan weet u eigenlijk al genoeg. Die plaat moet u uw depressieve (klein)kind maar cadeau doen als Nederland wereldkampioen is. Wij zetten Waka Waka van Shakira op en gaan vroeg aan het vrijdagmiddagbier. Maar niet voordat we horen wat Hanny Michaelis vanavond hoorde. PROOST!
Hanny Michaelis - Vanavond hoorde ik
Vanavond hoorde ik
dat de maan niet rond
maar peervormig is
met tenminste twee
uitstulpingen, misschien
wel drie. Toen ik later
naar buiten keek
klom een ronde
witgloeiende schijf
boven de daken uit
en ik betrapte me
op dezelfde koppigheid
waarmee ik andere
gedeukte illusies
in ere houd.
Alex Amen (Folk)
Ambrose Akinmusire & Mary Halvorson (Jazzzzz)
Bebe Rexha (popjespop)
Big D and the Kids Table (Ska)
Tori Kelly (R&B)
Blxst - (Hiphop/R&B)
Dirty Heads (Hiphop)
The Bobby Lees (Rock)
CFCF (Electro)
Dagny (Dance-pop)
Des Rocs (verrassend: Rock)
Embrace (Rock)
Goose (Onrockerige Rock)
Jon Spencer (Rock)
Keith Urban (Slow Rock)
The Kruuk (Hollandse Rockglorie)
Piebald (Rock)
Fruit Bats (Indierock)
Mekons (Postpunk)
Sublime (Skapunk)
Pussy Riot (Kent u ze nog, de Russische feministen?)
Midland (Country)
Sonny Fodera (House, niet de serie)
Jessie Reyez (singersongwritermeuk)
Johnny Orlando (singersongvrijer)
La Sécurité (Dancepunk)
Rachel Bolan (Milde GU)
Khemmis (GU)
Genghis Tron (GU)
Flescrawl (GU)
Still Remains (GU)
Big Brave (GU)
Tarja Turunen (Knappe GU)
In de herhaling: Gerard Joling (ORANJEKOORTS)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VrijMiBo met Ye
Yeeee yooooooo
Lijdensweg Marco Borsato duurt voort: zijn muziek wordt verkracht in The Passion
Zo ging het dus ook met Jezus
Holladiejee het is weer Spotify Wrapped Dag
Het feest der wansmaak!