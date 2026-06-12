Het WK is begonnen en dat klinkt eenieder als muziek in de oren. Maar wat eenieder nog veel meer als muziek in de oren klinkt: muziek. En vandaag verschijnt er toch een A-level plaat mensen. Het 24e album van YES heet Aurora en is een 80's plaat precies passend in de 20's. Strak geproduceerd, gladde deuntjes, een zoete stem maar wel allemaal heel erg goed hoor. De Daft Punkiaans kekke clipjes maken dit een album er een om geen NO maar YES (we gaan al) tegen te zeggen. We kennen YES natuurlijk van de 80's classic Owner of a Lonely Heart en de geweldige rocktrack Roundabout en Aurora alsmede Countermovement zijn echt alleraardigste toevoegingen aan een oeuvre waar al sinds 1968 aan wordt gebouwd. Doe dat maar eens na Olivia Rodrigo! Dat mooimeisje, heel stoer geworden door het F-woord te gebruiken in haar nummer Drivers License, brengt ook een nieuwe plaat uit, en die heet: You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan weet u eigenlijk al genoeg. Die plaat moet u uw depressieve (klein)kind maar cadeau doen als Nederland wereldkampioen is. Wij zetten Waka Waka van Shakira op en gaan vroeg aan het vrijdagmiddagbier. Maar niet voordat we horen wat Hanny Michaelis vanavond hoorde. PROOST!