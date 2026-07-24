Man! Wat voelen we ons man vandaag want Shania Twain heeft nieuwe muziek uit en als echte mannen luisteren we Shania alleen voor het beeld. Maar als we heel eerlijk zijn heeft ze met Little Miss Twain een heerlijke plaat gemaakt. Lekker zomers, lekker Canadamerikaans, lekkere nummers als Faded Blue Jeans en Dirty Rosie, lekker allemaal. We moeten van de manosphere uit manneneer wel even zeggen dat we Shanaaier best een naar mens vinden omdat ze haar neef en onze landgenoot Henk Wijngaard in 2018 naaide . En Robert Palmers videoclip van Addicted to Love is bovendien veel beter dan Man! I Feel Like A Woman. Wist u trouwens dat Shania precies dezelfde stem heeft als Roxanne Hazes? Nou, dan weet u dat nu. Voorts heeft niemand zo'n stem als Charli XCX , heeft ermee te maken dat zij zeer authentiek klinkt voor een hedendaagse zangeres, met dat leuke Britse accentje. U zou haar kunnen kennen van Boom Clap waarvan de clip werd opgenomen in Amsterdam. In haar nieuwe clip: Vincent Cassell. U merkt, het zijn de clips die het doen vandaag. Kunt u mooi naar kijken terwijl u luistert naar een liedje. Of u leest Liedje, van Betje. Hoe dan ook: prettig weekend en proost!

Wat is zonder min en wijn

´t fleurig, jeugdig leven?

Alles wat ons lief kan zijn

moeten zij ons geven.

Groten, wilt g´eens vrolijk zijn,

en uw zorg verjagen?

Zoete meisjes, goede wijn,

kunnen u behagen.

Helden, wie de krijg verheugt,

vragen niet naar kransen,

als zij aan de hand der vreugd,

met de meisjes dansen.

Wen w´in levens angst en pijn

naar vertroosting dorsten,

geef ons liefde, geef ons wijn!

O, dan zijn wij vorsten!