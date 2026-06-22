De Horror: BIER WORDT DUURDER
Neem alles maar niet ons bier
Dure benzine, dure diesel, duur gas, dure doorsnee boodschappen, duur vlees, dure zuivel, dure huizen, dure stroom, dure alles, alles duur: à la. We leerden ermee leven, we accepteerden ramp op ramp omdat we in ieder geval nog voor een schappelijk doch telkens hoger wordend prijsje het duurbetaalde levensleed konden wegzuipen met verfrissend bier. Maar nu rijst de vraag: HOELANG NOG? De Telegraaf schrijft: "De suikertaks die dit kabinet in 2030 wil invoeren, dreigt een bittere pil voor bierdrinkers op te leveren. Het kabinet overweegt namelijk de accijns op alcohol mee te laten stijgen met die op suikerhoudende drankjes." Ons geld, onze ongezonde levensstijl en ons zoete bier, het glipt ons allemaal door de vingers. Komt op het conto van een premier die nog wel een cursusje bier tappen kan gebruiken (zie foto). Als zijn kabinet, bekend van nietsdoen, niets doet, wordt een kratje pils straks mogelijk een hele euro duurder. Ja maar: wat moeten we dan nog? Koel en gehydrateerd broeizomers doorkomen? Ho maar. Help ons, duur bier expert, want de sjeu gaat er zo wel heel gauw af in deze maatschappij. En waar hebben al die brave bierdrinkers dat nou aan verdiend? Enfin, zin in bier nu.
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