Als we de boodschappenbranche moeten geloven (en wij geloven de boodschappenbranche) dan worden boodschappen de komende maanden duurder, wat niet goedkoper is. Sterker nog, duurder is precies het tegenovergestelde van goedkoper, en laat iedereen nou juist pro-goedkoper zijn. MAARJA, het kabinet-Jetten wordt vandaag weer eens gewaarschuwd omdat we al aardig worden verwend met hogere prijzen door opgelopen transportkosten, grondstofkosten, verpakkingskosten en energiekosten, en in de toekomst nog zullen worden verwend met een suikertaks, een accijnsverhoging op alcoholische dranken (ONS BIER) en een extra heffing op reeds duurder geworden verpakkingen. Toch zijn we hoopvol, want dit minderheidskabinet laat keer op keer blijken van aanpakken te weten, en bovendien wordt verder alles goedkoper. Dus gooit u maar rustig uw karretje vol, Jetten I betaalt weldra de prijs.