achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Wat denkt u: worden boodschappen duurder of goedkoper?

Spoiler: duurder!

boodschappenkar, mei 2026

Als we de boodschappenbranche moeten geloven (en wij geloven de boodschappenbranche) dan worden boodschappen de komende maanden duurder, wat niet goedkoper is. Sterker nog, duurder is precies het tegenovergestelde van goedkoper, en laat iedereen nou juist pro-goedkoper zijn. MAARJA, het kabinet-Jetten wordt vandaag weer eens gewaarschuwd omdat we al aardig worden verwend met hogere prijzen door opgelopen transportkosten, grondstofkosten, verpakkingskosten en energiekosten, en in de toekomst nog zullen worden verwend met een suikertaks, een accijnsverhoging op alcoholische dranken (ONS BIER) en een extra heffing op reeds duurder geworden verpakkingen. Toch zijn we hoopvol, want dit minderheidskabinet laat keer op keer blijken van aanpakken te weten, en bovendien wordt verder alles goedkoper. Dus gooit u maar rustig uw karretje vol, Jetten I betaalt weldra de prijs.

Tags: boodschappen, duur , duur duur duur
@Dorbeck | 13-05-26 | 20:00 | 126 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Waterprobleem opgelost: DRINKWATER MOET DUURDER

Ja doen, leuk, lekker ook en fijn, gezellig bovendien alsook prettig

@Dorbeck | 30-04-26 | 14:50 | 231 reacties

De duurste Paradisokaartjes ooit in het StamCafé

Plus gratis LIVEBLOG Iran (v.l.n.r Ronnie Wood en Ronnie Wood)

@Dorbeck | 06-03-26 | 21:30 | 497 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.