Goed slecht nieuws van het CBS. Alles werd in april wel duurder, maar niet goedkoper, maar ook niet heel veel duurder. De inflatie was 2,8%, dat is ietsie pietsie meer dan de 2,7% in maart. Kijken we even onder de motorkap van de prijsstijgingen dan zien we nog steeds een probleem pruttelen: voor energie (inclusief UW PEUT) betaalde u maar liefst 7,8% meer dan in april 2025 (LIVEBLOG 100 HIERRR). Maar ja, u bent niet de enige die energie nodig heeft. Dat hebben de supermarkten en de loodgieters en de koekjesfabrieken ook. En als dat lang duurt. Dan worden de supermarkten en de loodgieters en de koekjesfabrieken duurder. En dan hebt u meer geld nodig om de supermarkten en de loodgieters en de koekjesfabrieken te betalen. En dan wordt alles weer duurder om de hoge salarissen te betalen. Maar hee. Gelukkig kunnen we deze zomer allemaal voor 49 euro per maand gratis met de trein in de daluren reizen.