Keyvan Shahbazi wint Pim Fortuynprijs
GeenStijls huis-Iranist!
Tweede keer op rij dat een echte Fortuynist wint, want vorig jaar was het Oom Roon, de Roonster, de Plasternator, de Gesel van (s)Links. En nu is het Keyvan Shahbazi, Captain Persia, het Zwaard van Cyrus, de Wraak van Zarathustra. Meer dan zeer wel verdiend. Misschien wel Nederlands enige strijder die daadwerkelijk weet waar het leven in ontaardt als de grote ideeënstrijd verloren wordt. De andere genomineerden waren: Lenny Kuhr, Martin Sommer, Michiel Lieuwma en GeenStijl-cartoonist Cortés. Van harte Keyvan, we missen je wanneer zien we je weer!
Keyvan Shabazi zeer terechte winnaar van de Pim Fortuyn prijs. Gefeliciteerd! pic.twitter.com/5sBHnbo0Iv— Ronald Plasterk (@RPlasterk) May 20, 2026
“Wanneer vrijheid wordt afgeschaft, is ze allang verdwenen” zegt Keyvan Shahbazi, winnaar van de #pimfortuynprijs 2026 pic.twitter.com/3we6IZARVI— Ebru Umar (@umarebru) May 20, 2026
Inmiddels aan de gratis koffie bij Nieuwspoort. Wat dan weer aardig is. #pimfortuynprijs pic.twitter.com/dMEYIJZtTY— Bert Dokhorst (@BertDokhorst) May 20, 2026