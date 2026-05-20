VERDUBBELING aantal flitspalen in Nederland
Heeft automotive klungel Koos Spee dit bedacht of wat
Opgepast! Het OM gaat 'veel meer flitspalen' langs de weg kwakken om u uit te naaien. Het zijn er nu 650, het worden 1.450 palen, focusflitsers (of u op uw telefoon zit te klooien) en trajectcontroles. Die laatste zijn het goorst: in Nederland is de maximumsnelheid zo ingewikkeld mogelijk gemaakt voor maximaal naai-effect. U moet als een valk naar die hectometerbordjes loeren om te zien of u nou 100, 120 of 130 mag, en dat hangt dan ook nog eens af van tijd, en ondertussen moet u ook nog eens op de weg letten. FLITS, daar viel weer een brief op de mat, 72 eurootjes naar het CJIB, heel toevallig de enige overheidsinstantie met een werkend ICT-systeem. Gelukkig is de peut niet meer te betalen en van een kale heilige koe kunnen ze toch niet plukken. Dienstautorijders Van Weel en Karremans halen hun geld maar ergens anders!
Reaguursels
