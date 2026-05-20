Opgepast! Het OM gaat 'veel meer flitspalen' langs de weg kwakken om u uit te naaien. Het zijn er nu 650, het worden 1.450 palen, focusflitsers (of u op uw telefoon zit te klooien) en trajectcontroles. Die laatste zijn het goorst: in Nederland is de maximumsnelheid zo ingewikkeld mogelijk gemaakt voor maximaal naai-effect. U moet als een valk naar die hectometerbordjes loeren om te zien of u nou 100, 120 of 130 mag, en dat hangt dan ook nog eens af van tijd, en ondertussen moet u ook nog eens op de weg letten. FLITS, daar viel weer een brief op de mat, 72 eurootjes naar het CJIB, heel toevallig de enige overheidsinstantie met een werkend ICT-systeem. Gelukkig is de peut niet meer te betalen en van een kale heilige koe kunnen ze toch niet plukken. Dienstautorijders Van Weel en Karremans halen hun geld maar ergens anders!