Alle wegpiraten, Max Verstappens, scheurneuzen, Peugeot-, Renault- en Opel-coureurs, snelheidsduivels, Gerard Roderick van Veenhuizen-Eemhofs, brokkenpiloten, vliegensvlugge Japies, straatracers, plankers, hardrijders, snelrijders, doorrijders, flitspaalontwijkers, verkeershufters, vroemvroemvroemers, gaspedaalmishandelaars, gasgevers, raggers, vaartmakers, tempohouders, raptrappers, vlotvaarders, sjezers en spoedgangers OPGELET en OPGEPAST: uw kilometers per uur worden weer geteld, en nog Europabreed ook. Derhalve dus OVERAL opletten en oppassen. 1 km/u te hard kan u immers fataal worden. Het devies voor deze week (zwaarste dag woensdag in het bijzonder): houd uw poot soepel en losjes en zorg voor lichte benen. Is tevens goed voor uw benzinecenten. Kunt u na deze horrorweek uiteraard gewoon weer ruim over de limieten knallen. Behouden vaart!