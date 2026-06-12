Hadden we gisteren gemist omdat we allerlei dingen op onze vingers aan het natellen waren, maar dit is bepaald geen leuk of sympathiek verhaal. Fanatieke voetbalsupporters reageren als iemand het waagt om hun vuurwerkgebruik te bekritiseren vaak een beetje als kleuters die te horen krijgen dat de tv uit moet, dus het is vast ontzettend belangrijk voor die mensen, maar dan loont het misschien wel de moeite een klein beetje op te letten wat je er precies mee doet met je dronken harses. Afgelopen seizoen werd PSV volledig terecht kampioen, omdat Peter Bosz een goede trainer is (dit in tegenstelling tot Robin van Persie en John Heitinga bijvoorbeeld, die je ongeveer even goed kunt vertrouwen met een voetbalelftal als de hoofdpersoon van dit verhaal met een mortierbom). Afijn al die brabo's naar Stratumseind en de Markt om bier te zuipen, Guus Meeuwis te lallen en in portiekjes te pissen, steekt een of andere klootviool een 'cobra-achtig stuk vuurwerk' af waardoor de hele buurt zich de pleuris schrikt. Maar ook: een 16-jarige puber die komt aanlopen denkt eerst een fakkel te zien, en pakt het op. Dat is natuurlijk niet bijster slim, maar ja, het was een puber, en bovendien, hou je achterlijke piefpafpoef-vuurwerk lekker thuis. Het allerergste moet dat nog komen: "De jongen zou nog hevig bloedend richting de verdachten zijn gelopen. Zij helpen hem niet."

Kent iemand deze knakker? Melden bij de politie svp.