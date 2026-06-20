Hadden we even gemist omdat we onze inbox op Instagram niet altijd even goed bijhouden maar we zijn ontzettend geschrokken en schamen ons diep. Vorige week plaatste dit weblog een artikel over een incident dat plaatsvond bij de huldiging van PSV, waar een knakker heftig vuurwerk afstak dat een andere knakker een paar vingers kostte, waarna de eerste knakker ook nog eens weigerde de tweede knakker te helpen. Boven dit artikel zetten we 'Lighttown Madness', omdat het zich allemaal voltrok in de lichtstad, en compleet van de zotten is. Daarbij hebben we ons onvoldoende gerealiseerd dat mensen die niet kunnen lezen en/of nadenken, bijvoorbeeld omdat ze lid zijn van PSV's sfeergroep Lighttown Madness, dit zouden kunnen interpreteren als een beschuldiging aan het adres van PSV's sfeergroep Lighttown Madness. We betreuren het als Lighttown Madness hierdoor reputatieschade oploopt, of heel veel tijd en energie kwijtraakt aan het sturen van volkomen kansloze juridreig-dm's en mails. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om nog maar eens te benadrukken dat ze bij Lighttown Madness niet van geweld houden. Voor zover bekend had Lighttown Madness dan ook niets met dit verdrietige voorval te maken. Roddels over de organisatorische rol die Lighttown Madness zou hebben gespeeld bij de rellen rond Elsfest zijn precies dat: roddels. Ook geruchten over mogelijke betrokkenheid van Lighttown Madness bij de uitroeping van het kalifaat in Syrië anno 2014 berusten voor zover wij hebben kunnen achterhalen op onzin. In weerwil van in Eindhoven populaire stadionliederen was de rol van Lighttown Madness bij de jodenvervolging volgens historici nihil of non-existent. Bovendien hebben leden van Lighttown Madness het 15-jarige meisje uit Meerstad dat haar ouders aan gort sneed niet geholpen bij het aan gort snijden van haar ouders. De suggestie dat Lighttown Madness ook maar iets met geweld te maken zou hebben is kwalijk, schadelijk, en werpen wij verre van ons. We balen enorm van de ontstane ophef en luisteren voor straf het hele weekend naar liveregistraties van Guus Meeuwis.