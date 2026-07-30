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VIDEO. Pro-Pallie gekkies verstoren herdenking bij Joods Kindermonument en worden afgevoerd

FREE PELLESTEIN

Niet onverwacht, wel ongepast. Bij de herdenking van de moord op duizenden Joodse Rotterdammers waar door de Joodse organisatie de ambassadeur van het enige Joodse land op aarde voor is uitgenodigd, zijn er een aantal FREE PELLESTEIN schreeuwende demonstranten afgevoerd. Wat de Palestijnen hier mee opschieten is de grote vraag, nou ja dat is helemaal niet de vraag, maar morgen staan deze lui weer ergens te roepen dat je kritiek op Israël en antisemitisme niet door elkaar mag halen. Dat wordt zo wel verdomde moeilijk.

Tags: herdenking rotterdam, pallietuig, free palestine
@Ronaldo | 30-07-26 | 15:55 | 360 reacties

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