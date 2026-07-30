Herdenking bij de ‘Muur’ en het Joods Kindermonument in Rotterdam verstoord.⁰Vanaf deze locatie zijn op 30 juli 1942 de deportaties begonnen van duizenden Joodse Rotterdammers en Joden van de Zuid-Hollandse eilanden. #Loods24 #holocaust #herdenking #pogrom #ambassadeur #Israël … pic.twitter.com/mtKavvKUuA

Niet onverwacht, wel ongepast. Bij de herdenking van de moord op duizenden Joodse Rotterdammers waar door de Joodse organisatie de ambassadeur van het enige Joodse land op aarde voor is uitgenodigd, zijn er een aantal FREE PELLESTEIN schreeuwende demonstranten afgevoerd. Wat de Palestijnen hier mee opschieten is de grote vraag, nou ja dat is helemaal niet de vraag, maar morgen staan deze lui weer ergens te roepen dat je kritiek op Israël en antisemitisme niet door elkaar mag halen. Dat wordt zo wel verdomde moeilijk.