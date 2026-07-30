Je leest nooit eens dat er door een stroomstoring in Hilversum geen uitzending is van Goedenavond Nederland. Je leest nooit eens dat er door een stroomstoring in Den Haag geen social media berichten verschijnen van Rob Jetten. Je leest nooit eens dat er door een stroomstoring in Zoeterwoude iedereen gratis bier krijgt. En je leest nooit een dat er door een stroomstoring 50% korting is op de complete webshop van Kim Kötter. Maar wat je wel vaak leest is dat er een stroomstoring is bij Rijkswaterstaat. Nu ook weer. De matrixborden in Noord-Oost-Nederland doet het niet, dus wat ons betreft is het daar nu overal op de snelweg 130. Oh wacht...

UPDATE: Storing verholpen!