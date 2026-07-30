Wéér stroomstoring Rijkswaterstaat, tunnel N35 dicht, matrixborden NO-Nederland stuk
Sjithool kuntrie
⚠️ | Door een stroomstoring in de verkeerscentrale kunnen we de matrixborden in Noordoost-Nederland momenteel niet bedienen. Daardoor is het tijdelijk niet mogelijk om rode kruisen te plaatsen of te verwijderen. Wees daarom extra alert. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. pic.twitter.com/81W3prhQnS— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 30, 2026
Je leest nooit eens dat er door een stroomstoring in Hilversum geen uitzending is van Goedenavond Nederland. Je leest nooit eens dat er door een stroomstoring in Den Haag geen social media berichten verschijnen van Rob Jetten. Je leest nooit eens dat er door een stroomstoring in Zoeterwoude iedereen gratis bier krijgt. En je leest nooit een dat er door een stroomstoring 50% korting is op de complete webshop van Kim Kötter. Maar wat je wel vaak leest is dat er een stroomstoring is bij Rijkswaterstaat. Nu ook weer. De matrixborden in Noord-Oost-Nederland doet het niet, dus wat ons betreft is het daar nu overal op de snelweg 130. Oh wacht...
UPDATE: Storing verholpen!
Wat nog wél werkt:
De trajectcontroles zijn niet van Rijkswaterstaat. ^SV— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 30, 2026
Wat niet werkt
⛔️ | Door een technische storing is de Salland-Twentetunnel (#N35) in beide richtingen afgesloten. Verkeer richting Zwolle wordt omgeleid via U-route U41, richting Almelo is dat via U40. Het is nog niet bekend wanneer de storing naar verwachting is verholpen. pic.twitter.com/obF5VDA3ZE— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 30, 2026
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