Vandaag wél in de Telegraaf:

Rijkswaterstaat stopt met asfalteren in Noord-Nederland, want het geld is op "„Het geplande groot onderhoud aan het hoofdwegennet in Groningen, Friesland en Drenthe is voorlopig stopgezet”, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat."

Vandaag NIET in de Telegraaf:

Verbouwing Binnenhof stilgelegd, want het geld is op

Asielhotels per direct gesloten, want het geld is op

NPO vier maanden op zwart, want het geld is op

Ambtenaren gemeente Tynaarlo allemaal naar huis gestuurd, want het geld is op

Afscheidsborrel Esmah Lahlah afgelast, want het geld is op

Wachtgeldregeling oud-bewindspersonen stopgezet, want het geld is op

Alle leerlingen klas HAVO-3B De Windroos vanaf nu iedere dinsdag eerste drie uur vrij, want het geld is op

Maar ach, dat asfalt in Noord-Nederland, daar rijdt toch nooit iemand.