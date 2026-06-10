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Rijkswaterstaat STOPT met asfalteren wegen in Noord-Nederland, 'want het geld is op'

Hee, dat kan dus gewoon

Vandaag wél in de Telegraaf:
Rijkswaterstaat stopt met asfalteren in Noord-Nederland, want het geld is op "„Het geplande groot onderhoud aan het hoofdwegennet in Groningen, Friesland en Drenthe is voorlopig stopgezet”, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat."

Vandaag NIET in de Telegraaf:
Verbouwing Binnenhof stilgelegd, want het geld is op
Asielhotels per direct gesloten, want het geld is op
NPO vier maanden op zwart, want het geld is op
Ambtenaren gemeente Tynaarlo allemaal naar huis gestuurd, want het geld is op
Afscheidsborrel Esmah Lahlah afgelast, want het geld is op
Wachtgeldregeling oud-bewindspersonen stopgezet, want het geld is op
Alle leerlingen klas HAVO-3B De Windroos vanaf nu iedere dinsdag eerste drie uur vrij, want het geld is op

Maar ach, dat asfalt in Noord-Nederland, daar rijdt toch nooit iemand.

Tags: rijkswaterstaat, asfalt, geld is op
@Ronaldo | 10-06-26 | 16:10 | 221 reacties

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