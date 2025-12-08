Hoe vind je zelf dat het gaat nou eerlijk gezegd staat de boel op instorten. Dat is dan weer vervelend voor mensen die weleens ergens heen rijden, of weleens ergens heen gereden worden, of weleens ergens naartoe zouden willen rijden, of weleens ergens naartoe gereden zouden willen worden. De Rijkswaterstaat is erbarmelijk en ook ProvisorischRail luidt de noodklok. We verwaarlozen onze infrastructuur structureel en dat is: niet zonder gevolgen. Achterstallig onderhoud zou zijn opgelopen tot 54 miljard, "Jarenlang gaven we in Nederland ruim 2 procent van ons bruto binnenlands product uit aan infrastructuur. Dat is geleidelijk gedaald naar 1,2 procent." Vriendelijk verzoek dus aan Jetten cum suis om tien nieuwe infrastructuren te bouwen, of iets dergelijks.