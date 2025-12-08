Wegen, bruggen, tunnels, sluizen, alles naar de gallemiezen, Nederland hangt met plakband aan elkaar
Foto: mogelijk het plakband in dit verhaal
Hoe vind je zelf dat het gaat nou eerlijk gezegd staat de boel op instorten. Dat is dan weer vervelend voor mensen die weleens ergens heen rijden, of weleens ergens heen gereden worden, of weleens ergens naartoe zouden willen rijden, of weleens ergens naartoe gereden zouden willen worden. De Rijkswaterstaat is erbarmelijk en ook ProvisorischRail luidt de noodklok. We verwaarlozen onze infrastructuur structureel en dat is: niet zonder gevolgen. Achterstallig onderhoud zou zijn opgelopen tot 54 miljard, "Jarenlang gaven we in Nederland ruim 2 procent van ons bruto binnenlands product uit aan infrastructuur. Dat is geleidelijk gedaald naar 1,2 procent." Vriendelijk verzoek dus aan Jetten cum suis om tien nieuwe infrastructuren te bouwen, of iets dergelijks.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Wolf ontregelt nu ook al het TREINVERKEER
Zijn het geen blaadjes dan zijn het wel wolven
Bouwbedrijven: 'Ja leuk die woningbouw, maar hebben jullie al gedacht aan infrastructuur?'
Hard nodig: bedrijven die de nek uitsteken en fietspaden aanleggen
Eindelijk! Daar is ie weer! De Stationsbelevingsmonitor
Welk stadion vinden Nederlanders het aller- aller- allerleukst? Spoiler: niet Maarheeze
Schisma! Gezeik binnen ProRail om stakende treinverkeersleiders
Ah nee wat erg, vandaag moet u met de auto
Nederland. Hoe het ging & Hoe het nu gaat
Gemeenten hebben geen rooie cent meer om kapotte stoepen, fietspaden, bruggen, riolering, wegen etcetera enzovoorts enz enz te repareren. EN WEL HIEROM.
NS en ProRail praten ons bij over de prestaties op het spoor in 5 plaatjes
Hoeven media dan ook geen persbericht meer over te tikken
Forens vrees niet! De lavastorm is hier
Alles en iedereen ijsvrij!
Het water komt! De Maeslantkering sluit de poorten
Onze oude vijand is terug