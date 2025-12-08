achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Wegen, bruggen, tunnels, sluizen, alles naar de gallemiezen, Nederland hangt met plakband aan elkaar

Foto: mogelijk het plakband in dit verhaal

Hoe vind je zelf dat het gaat nou eerlijk gezegd staat de boel op instorten. Dat is dan weer vervelend voor mensen die weleens ergens heen rijden, of weleens ergens heen gereden worden, of weleens ergens naartoe zouden willen rijden, of weleens ergens naartoe gereden zouden willen worden. De Rijkswaterstaat is erbarmelijk en ook ProvisorischRail luidt de noodklok. We verwaarlozen onze infrastructuur structureel en dat is: niet zonder gevolgen. Achterstallig onderhoud zou zijn opgelopen tot 54 miljard, "Jarenlang gaven we in Nederland ruim 2 procent van ons bruto binnenlands product uit aan infrastructuur. Dat is geleidelijk gedaald naar 1,2 procent." Vriendelijk verzoek dus aan Jetten cum suis om tien nieuwe infrastructuren te bouwen, of iets dergelijks.

Tags: infrastructuur, prorail, rijkswaterstaat
@Schots, scheef | 08-12-25 | 08:30 | 239 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Nederland. Hoe het ging & Hoe het nu gaat

Gemeenten hebben geen rooie cent meer om kapotte stoepen, fietspaden, bruggen, riolering, wegen etcetera enzovoorts enz enz te repareren. EN WEL HIEROM.

@Pritt Stift | 31-08-24 | 18:00 | 151 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.