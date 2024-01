Op de verbindingsweg van de #A58 vanuit Tilburg naar de #A27 richting Gorinchem is vanochtend een ongeval gebeurd. Daarbij is een vrachtwagen in de vangrail beland. De lavastorm is ingezet om de weg begaanbaar te houden. Tot 12:00 zijn we bezig met het herstellen van de vangrail.

De ochtendspits was weer een traditionele sneeuwpuinhoop omdat uw angstige medeweggebruikers in Suzuki's in blindpaniek raakten toen de eerste witte vlokken in hun koplampen verschenen. Daardoor was u enorm lang bezig om op een plek te komen waar u eigenlijk helemaal niet wil zijn en dan moet u aan het eind van deze troosteloze dinsdag ook nog terug door dezelfde ellende. Maar wees niet bang, want Rijkswaterstaat heeft de echt grote jongens van stal gehaald om u te helpen. Vergeet de gewone strooitrucks en -trekkers: hier is de LAVASTORM! Een monster dat alleen met zijn IJslandse naam al Koning Winter terug in zijn hok jaagt. Dat is 350k aan snoeiharde ijsbestrijding met schuivers, borstels, spuiters en 15.000 liter aan "loeihete pekel". Daardoor rijdt u vanavond fluitend over ijs- en sneeuwvrije snelwegen naar huis. Oké, de hele dag dikke dooi helpt ook, maar dat doet er even niet toe. De Lavastorm is is gewoon een machtig mooie machine en onze asfaltheld van de dag. Hee Rijkswaterstaat, hoe goed werkt dit monster eigenlijk tegen XR-demonstranten?