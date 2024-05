Op de geluidswand langs de A28 bij Zwolle is in 2022 een aantal leuzen gekalkt tegen de toen geldende coronamaatregelen. Het meest in het oog springt de tekst "QR gaat te ver". (Dat ging 'ie ook, red.) Op de burelen van RTV Oost vroeg men zich af wanneer deze zouden worden weggehaald en besloten ze te bellen met Rijkswaterstaat. Ze bleken de eerste te zijn, want volgens een woordvoerder zijn er tot op heden "geen klachten binnengekomen".

Wat blijkt: in tegenstelling tot de omgekeerde vlaggen bij de snelweg worden de leuzen niet weggehaald. "Het weghalen van graffiti, want daar hebben we het feitelijk over, is een kostbare zaak. De weg moet worden afgesloten, er moet een aannemer worden ingehuurd en dan nog het reinigen zelf. Kortom, een hoop gedoe. En dan hebben we het nog niet eens over de overlast voor het verkeer."