HALSEMA WEF-MARIONE... o wacht. De straten fluisteren dat Femke Halsema ook weleens een avondklokje gemist heeft, lekker in De Balie aan de vino en oeps is het alweer zo laat, stiekem toch nog maar naar huis. Over die achterlijke avondklok zegt Halsema nu: "Ik vond dat een disproportionele maatregel, die met name jongeren en alleenstaanden raakte." Eens! Desalniettemin kwam Amsterdam niet in opstand want: "Ze zag in dat het 'nogal wat is' om 'als lokaal bestuurder het nationaal gezag terzijde te schuiven'." In opstand komen tegen het nationaal gezag doe je namelijk alleen als het gaat om hoofddoekjes.