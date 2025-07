In de mail vanochtend, met de tekst erbij: "Linkse gekkies hebben Leusden gevonden". Maar wat heeft AFAS nou weer gedaan?

A) Software gemaakt voor het Israëlische leger

B) Betalingen huurlingen Poetin geautomatiseerd, waardoor Russische accountants tijd over houden voor andere dingen

C) Geesten rijp gemaakt voor vierdaagse werkweek

D) Moeilijk verstaanbare reclame voor podcasts gezet

E) Te weinig bami uitgedeeld aan XR-demonstranten op snelweg

F) Optreden Kneecap (deze) in AFAS LIVE op 12 november

G) Anders, namelijk...

ANTWOORD NA DE BREEK