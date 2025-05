Den Haag: stad van vrede, stad van recht en stad van een bibliotheek van de Universiteit Leiden die voor de zoveelste keer is bezet door gemaskerde demonstranten die een einde willen maken aan een andere bezetting. Volgens de aldaar aanwezige filmert kon er drie kwartier lang niemand in of uit het gebouw, werden aanwezige studenten geïntimideerd om de lokalen waar ze in zaten te verlaten en spraken de gemaskerde (of, zoals het AD dat beschrijft, "in herkenbare shawls") activisten geen Nederlands. De ME en arrestatieteams zijn aanwezig. "Op last van burgemeester Jan van Zanen wordt het gebouw ontruimd door de politie." En nu maar hopen dat er niemand ammoniak heeft meegenomen. Meer beeldmateriaal na de breek.

ONDERTUSSEN IN JEMEN: Israël bombardeert vliegveld Sanaa

UPDATE 15u43: demonstranten ingesloten

UPDATE 16u22: plein wordt leeggeveegd door politie

HEE: een aanhouding (video hieronder)

UPDATE 17u15: "You are not alone"-roepers moeten ingesloten demonstranten nu toch alone laten

UPDATE 17u22: nog wat schermutselingen op weg naar Den Haag Centraal hieronder

UPDATE 17u28: eerder ingesloten demonstranten worden aangehouden