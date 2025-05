Sharons allereerste dienst als ME'er, vers uit de opleiding. En dan: ammoniak in je mik gegooid door het corrosieve smaldeel van de samenleving. Meerdere ME'ers raakten onwel, 1 van hen moest naar het ziekenhuis, al is het onduidelijk of dat Sharon betrof. De politie deelde op 24 juli deze volstrekt onherkenbare beelden van de verwerpelijke werpers*, maar zoals Sharon aangeeft: "die hebben we niet kunnen pakken", ze gingen op in de massa. Enfin, geef een man een masker en hij toont zijn ware gezicht.

In ander nieuws blijft algeheel geweld tegen de politie ook dit jaar opnieuw onverminderd hoog.