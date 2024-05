Alhier verder met de Slag om Amsterdam, die zich inmiddels naar het Rokin heeft verplaatst. De ME'ers hebben zojuist gasmaskers opgezet, en dat doen ze meestal niet voor niets. Er wordt omgeroepen dat de ME gaat optreden, en die komt (voor de kijkers) vanaf de andere kant.

Maar even voor iedereen die het gemist heeft: Tom Staal ging eerder vandaag naar de UvA-bezetting van het Binnengasthuis. Maar ja, de een zijn recht op demonstratie, is kennelijk niet de ander zijn recht op een vrije pers. En alsof de duvel ermee speelde stuurde de Amsterdamse driehoek even later de ME op de bezetters af, en dat ging nog best wel een tijdje door. Maar goed. Omdat wij graag de complete context (inclusief 'kk nazi') laten zien in plaats van een paar loskegnipte flarden, krijgt u hierboven nogmaals de complete context. Bonus livestream met tikken voor Tom hieronder. En uiteraard: updates van de zich ontwikkelende situatie op het Rokin. Rare meisjes die bezetters.

UPDATE 21:49 - Gaat hard nu, ME heeft demonstranten snel weggedrongen van de met hekken ingenomen posities

UPDATE 21:51 - Politie meldt dat demonstranten MET AMMONIAK hebben gegooid. Zeker vreedzame ammoniak

UPDATE 21:57 - Hier beeld van de ammoniaksmijters

UPDATE 22:05 - Diaspora van demonstranten: grote groep inmiddels op Rembrandtplein

UPDATE 22:09 - Actievoerders tussen de toeristen, politie trekt zich terug. Een soort Wagensveldje. Het rapaille weet niet precies wat te doen, deel loopt vertwijfeld terug naar het Rokin