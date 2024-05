Zei iemand daar WARRIG? Eerst wilde Ahmed Marcouch een (nationaal) verbod op KoranBBQ's, nu mag Edwin Wagensveld zaterdag toch z'n ding doen. Onder de Nelson Mandelabrug om precies te zijn. Nu is de Pegida-voorman woedend. LOLquote: "Ik doe zelf geen uitspraken over de locatie en tijd. Wij willen wanordelijkheden vermijden, maar ik begrijp uit dit telefoontje dat de gemeente dat niet wil. Waarom weer paniek zaaien? Wie heeft er een belang bij dat dit openbaar wordt gemaakt? Wij in ieder geval niet. Er staat ook nergens dat het moet. Wij hebben geen publiek nodig. Een filmpje dat we kunnen verspreiden, was voor ons voldoende geweest.” Interessante strategie; misschien ook eens proberen op de antisemitische XR-demonstranten.