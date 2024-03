De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg verhoogde halverwege december voor het eerst in jaren het dreigingsniveau van 3 (Aanzienlijk) naar 4 (Substantieel). De volgende fase is de vijfde en laatste: Kritiek. Een aanslag is in dat geval op handen, zojuist geweest of vervolgaanslagen dreigen. Arnhem bevond zich de afgelopen dagen in die situatie. Woensdag bleek namelijk dat er sprake van een grote terroristische dreiging was, de veiligheidssituatie was zelfs niet met de inzet van een grote politiemacht te beheersen. De situatie was acuut, er lag concrete informatie op tafel. Was getekend , de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch (PvdAGroenLinks). Die er helemaal alleen voor stond, arme man.

Want gek genoeg houdt de NCTV zich tot op de dag van vandaag stil over de Arnhemse dreiging, ook de chef zelf: krekels. Terwijl niveau 5 kan worden afgekondigd voor een specifiek deel van Nederland moest Marcouch het afgelopen dagen toch allemaal zelf doen. Is dat de reden dat de arme burgervader pas op donderdag de Arnhemse bevolking zélf kon vertellen over de terreur die in de tweede alinea boven hun hoofd hing? Wellicht is dat ook de oorzaak dat er geen landelijk negatief reisadvies voor Arnhem werd afgekondigd: Marcouch had geen tijd. En hij had het toch al zo druk, in al zijn goedertierenheid moest de burgemeester het doelwit van de aanslag - Pegida-voorman Edwin Wagensveld - voor zijn eigen veiligheid een gebiedsverbod van een half jaar opleggen.

Terrorisme is niet iets om lichtvaardig over te doen, hebben de aanslagen op Pim Fortuyn, Theo van Gogh en de Utrechtse tram in de recente geschiedenis bewezen. Het is daarom uitgesloten dat Marcouch de terreurdreiging zou hebben verzonnen of aangedikt. Zo zijn Nederlandse burgemeesters niet. Als het gaat om het handhaven van de openbare orde bedrijven die géén politiek, laat staan dat ze zouden liegen.

De eindverantwoordelijken in dezen - minister van Justitie Dilan Yesilgöz en minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge - hebben komende week linksom of rechtsom iets uit te leggen.