Je moet niet op ieder stuk rood vlees dat Geert Wilders in de arena gooit reageren, zei iemand die aan heel veel dingen geen actieve herinnering heeft ooit. Maar dat is kennelijk anders als de PVV op 50 zetels staat en/of de leider van de grootste partij in de Tweede Kamer kritiek levert op Femmie Halsema ("Het riekt naar een politieke actie van de extreem linkse burgemeester van Amsterdam"). Dan is het alle handschoenen uit en twittert het account @MinPres op een toon die we normaal alleen niet kennen uit gewiste appjes. Aanleiding is het extreme politiegeweld antisemitisme gisteren tijdens de opening van het Nationaal Holocaust Museum. Extra leuk: Geertje Wilders heeft deze tweet waarschijnlijk verstuurd tijdens de radiostilte van de coalitieonderhandelingen met o.a. D. Yesilgöz (de minister van Justitie die over de politie gaat en de VVD-leider die over de VVD gaat, red.). Dat worden ongemakkelijke blikken tijdens de rijstepap met gekleurde hagelslag op Landgoed De Zwaluwenberg. De W. is nu eenmaal de W.!