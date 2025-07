We zitten midden in een propaganda-oorlog met de Russen, die de beschikking hebben over de meest geavanceerde hackerscollectieven, angstaanjagende beïnvloedingssoftware en continu zorgen voor de verzwakking van het democratisch weefsel in Europa. En nu maakt Mark Rutte een geintje over Lavrov en ze komen terug met... dit? Ten eerste zijn niet vier regeringen-Rutte gevallen, maar slechts drie (Rutte 2 ging nou juist vier jaar te lang door) en ten tweede HOEZO moet Rutte luisteren en zijn mond houden zoals op 14 november 2019 in Deurne? Alsof wij allemaal bij de woorden '14 november 2019 Deurne' ogenblikkelijk weten wat er toen ook alweer voor verschrikkelijks gebeurd is. Nou ja, wij hebben het even gegoogeld natuurlijk, resultaat hieronder en van alle verschrikkelijk gênante dingen die Mark Rutte heeft meegemaakt als premier (of als SG van daddy Trump) hadden wij niet voor 14 november 2019 gekozen. Je zou haast denken dat die Russen maar wat doen.

OF: het is gewoon 5D-Chess van de Russen, die ons met dit pionnenoffer in slaap willen sussen terwijl onze dame op h4 geen kant meer op kan. Dat kan natuurlijk ook.