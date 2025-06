Moet je horen in Iran verhangen ze weleens een homo, in Colombia naaien ze ezels en in China gaan ze niet bepaald netjes om met de Oeigoeren. Wij zijn er dan als de kippen bij om te vertellen hoe barbaars dat allemaal wel niet is en dat doen we graag, maar kunnen we het nu even hebben over het Engelse taalgebied, meer specifiek Amerika. Daar is het woord 'daddy' (Nederlands voor 'papa', red.) namelijk volkomen geseksualiseerd en op de een of andere manier is zowel de taalpolitie van woke links als die van woke rechts aldaar nooit op het idee gekomen om dat eens aan de kaak te stellen. Het vaderschap is zo'n beetje het minst erotische op aarde, vraag het maar aan onze (ex-) vrouwen. Dit is: gestoord, geschift, gevaarlijk, en het zou nog tot daaraan toe zijn als het lekker daar zou blijven, maar via porno en nu ook geopolitiek beïnvloedt het toch onze levens. Mark Rutte is natuurlijk een totale glijer maar in tegenstelling tot wat half Amerika nu denkt probeerde hij vandaag níet met de vredespresident te flirten. Kan Civitas Christiana hier alsjeblieft iets aan doen?