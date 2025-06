Weet je wat nou zo lullig is moeders hebben allemaal boeken over dat het moeilijk is om moeder of vrouw te zijn en de weekendkaternen van de dagbladen staan elke week weer bomvol met slechtgeschreven stukken van opiniefeministen maar mannen nou die bestieren het patriarchaat dus die moeten het allemaal zelf uitzoeken. Heel onrechtvaardig en vervelend. O nee! Helemaal niet! Wij willen helemaal niet de hele dag over onszelf ouwehoeren, laat staan schrijven, we zijn namelijk: mannen. Geef ons gewoon een paar biertjes en een dartbord en we wanen ons de koning te rijk. Echt de enige man die misschien triest en zelfingenomen genoeg is om hele dagen over mannelijkheid te gaan zitten peinzen en er dan nog artikelen over te schrijven ook is vermoedelijk Philip Huff (zal je altijd zien dat er iemand binnenkort op het onzalige plan komt om hem die kans nog te bieden ook, red.). Vaderschap moet je ook niet te ingewikkeld over doen het is gewoon een kwestie van doen wat je denkt dat er gedaan moet worden en daarna geduldig naar de (ex-)vrouw luisteren terwijl ze opsomt wat er eigenlijk ook allemaal had moeten gebeuren. Afijn, proost, papa's - dat er maar zo min mogelijk over en tegen jullie aangeluld mag worden, vandaag en de rest van het jaar.