Heftige video uit de gemeenteraad van Maashorst, waar een vader tijdens de raadsvergadering in kwam spreken over het feit dat zijn dochter naar eigen zeggen slachtoffer is geworden van een verkrachting, waar de burgemeester en politie volgens hem te weinig aan doen. De lokale FvD-afdeling plaatste eerder een nieuwsbericht over het voorval, maar dat is (na ophef over de ophef) inmiddels verwijderd. De burgemeester liet toen in een reactie weten dat de betrokken minderjarige asielzoeker niet in de opvang in Maashorst woont, en dat het incident zich in een andere gemeente afspeelde. Maar ja. Daar heeft die vader (die tegen het BD zei: "Wij zijn niet van een politieke partij. Wij willen gewoon gerechtigheid voor onze dochter. Maar vooral dat hij opgepakt wordt en niet meer slachtoffers maakt") helemaal niks aan. "Mijn dochter is verkracht, dat is belangrijk."