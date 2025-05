De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Vier laffe smeerbekken die in Maastricht in de nacht van 29 oktober een jonge vrouw hebben verkracht. De mannen zouden de vrouw wel even naar huis brengen, maar dwongen haar een pand in, waar ze werd verkracht. "Over het signalement van de mannen is verder op te merken dat zij onderling in een andere taal dan Nederlands spraken. Het onderzoeksteam wil de identiteit van allevier de personen achterhalen. Eén van hen wordt verdacht van de daadwerkelijke verkrachting, de anderen van medeplichtigheid." Joop, Joep, Jaap en Juup nu nog met blur, over twee weken niet meer. Tuig.