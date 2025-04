België, een plek waar het hartstikke gezellig kan zijn maar ook nagenoeg een failed state. Ja, hier werkt alles ook steeds minder goed. Maar in België heeft nog nooit iets gewerkt, of het nu gaat om of de bussen op tijd rijden of hoe de lokale overheden zijn ingedeeld. 2 jaar geleden hadden ze al een landelijke studentenopstand omdat de Belgische rechter het nodig achtte om een aantal corpsballen die een 20-jarige eerstejaars hadden doodgemarteld wegens "ontgroening" slechts een lichte taakstraf te geven. Allemaal zeer terechte verontwaardiging, alleen een beetje gek dat die zelfde studentenprotesten ook overwaaiden naar Nederland want wij hebben dus helemaal NIETS met die verrotte systemen daar te maken. Hetzelfde zien we nu met de zaak rond de voor verkrachting veroordeelde student gynaecologie van de KU Leuven, die door de rechter schuldig werd bevonden aan het verkrachten van een laveloos dronken medestudente maar géén straf en géén notitie op het strafblad omdat hij "professioneel en privé een getalenteerd en geëngageerd persoon" zou zijn. Als je de feministen der lage landen moet geloven een bevestiging van rape culture, het soort waar Sunny Bergman onlangs nog een film over maakte, maar dat is natuurlijk onzin. Wat het vooral is: een belachelijke uitspraak in een nog veel belachelijker land. Niet gek dus dat het Leuvense parket vandaag aankondigt in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

De ophef triggerde YouTuber Acid (666K abonnees, lol)om zijn oude trucje weer uit te halen: waar DE MEDIA de naam van de veroordeelde niet delen, dat op zelf YouTube gewoon lekker wel te doen (video hierrr, zouden wij nooit doen zoiets, red.). Het gaat immers, als we de rechter moeten geloven, om een zeer getalenteerd gynaecoloog in spé. Acid zit nog in zijn proeftijd na het publiceren van de namen van de doodmartelende corpsballen, dus hij moet de actie waarschijnlijk wel moeten bekopen met 3 maanden bajes. Daarop zegt hij: steek mij maar in de cel. Ronduit: dapper.