Dat is de Nederlandse cultuur: een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat nergens veilig, en als je uit Ethiopië naar Alphen aan den Rijn komt en daar je kinderen met stokken slaat en op hun knieën laat zitten, dan krijg je alleen maar een voorwaardelijk (!) taakstrafje en zegt de rechter: "Zouden hier mensen met een andere culturele achtergrond zitten, dan zou mijn oordeel anders zijn." Wij zijn even met NOS op 3 en De Groene Amsterdammer aan het bellen over deze schandalige vorm van rechtsongelijkheid. Namens allemaal ouders die hun culturele achtergrond graag willen gebruiken als excuus om hun eigen kinderen in elkaar te rammen: rechter, bedankt.