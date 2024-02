Ja oprecht wel bijzondere tv dit. Filmmaker Nora Akachar bovenstaand in een FunX-podcast:

"Binnen mijn cultuur is het altijd iemand anders. Het zit ook in onze taal. Als ik daar een voorbeeld van mag geven, je zegt niet: 'ah, ik heb de trein gemist.' Als je het letterlijk vertaalt dan zeg je: 'de trein heeft mij verlaten'. Ik weet als kind, ik loop tegen een tafel die er al een week staat, en ik heb pijn. Dan komt mijn moeder, geeft een klap aan die tafel en zegt: 'stoute tafel.' Wat leer ik als kind? 'Het ligt nooit aan mij'."

Ja, weet je, als zij het zegt, hoeven wij het een keer niet te zeggen!

Maar dit is natuurlijk wat West-Europa zo'n kruitvat maakt. Een in de wortels ten diepste christelijke cultuur die de zonde dwangmatig bij zichzelf zoekt en die schuld in wil lossen door iedereen grenzeloos te accommoderen. Versus een expansiegerichte, externaliserende cultuur die de schuld altijd bij de ander zoekt. Voor elkaar gemaakt!

Hele aflevering na de breek, en sowieso erg de moeite waard. Leuke en interessante vrouw, die Nora. "Voor mijn gevoel is er een oplossing, en dat is als we uit die schaamtecultuur waarin we zitten, dat openbreken."