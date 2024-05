Wat Gunay Uslu had kunnen zeggen: "Nou weet u meneer Nieman, ik ben er zelf tussentijds vandoor gegaan als staatssecretaris van Cultuur omdat ik weer voor het bedrijf van mijn familie ging werken, dus als ik nu een sector ga zitten verdedigen die ik zelf in de steek heb gelaten, net als mijn politieke partij trouwens, die in korte tijd drie bewindspersonen kwijtraakte, zou dat wel een beetje aanmatigend zijn. De culturele sector noch D66 heeft er belang bij dat ik, hier zittend namens een bedrijf waarvan de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse cultuur het creëren van de figuren Cor en Don is, een grote muil ga opentrekken over een akkoord van vier partijen die lekker zelf moeten weten wat ze doen en bovendien de steun hebben van een groot deel van de Nederlandse kiezers."

Maar. Dat zei Gunay Uslu dus niet, vanochtend bij WNL op Zondag. Je kunt de flamboyante staatssecretaris wel uit de eeuwige betweterspartij halen, maar haal de eeuwige betweterspartij maar eens uit de flamboyante staatssecretaris.