Bij D66 is een ministerschap gewoon iets wat je erbij doet, tot er een mooi functie elders verschijnt en je er vandoor kunt. Na het aftreden van Gunay Uslu en Sigrid Kaag verdween Ernst Kuipers vorige week met een cryptisch briefje aan de Kamer. Al snel ontstond op 'de social media' (en op de redactie van de Volkskrant) een levendige discussie over zijn nieuwe baan, en vandaag werden we iets wijzer over Kuipers' ontslag. Nou ja, iets. Eigenlijk niets. Mark Rutte zegt dat hij niet weet wat Kuipers gaat doen, en ook D66-fractievoorzitter Paternotte heeft geen idee. Opvallend: Paternotte suggereert dat Kuipers opgestapt zou kunnen zijn in verband met mogelijke belangenverstrengeling, maar Rutte antwoordt op Kamervragen van NSC juist dat daar volgens Kuipers geen enkele sprake van is. Een van de twee is onzin, dunkt ons. DENK-chef Stephan van Baarle, die er bij het vorige echec met Cora van Nieuwenhuizen ook bovenop zat, is er in ieder geval nog niet klaar mee. Wordt vervolgd (NEE! GEEN TRIBUNALEN!, red.).