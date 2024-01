Opmerkelijk tweetje van Volkskrant-redacteur Maarten Keulemans, oud-journalist van het jaar vanwege zijn betrouwbare berichtgeving over corona en dergelijke. Keulemans is altijd van de dialoog en dialogiseert dus ook met allerlei wappies, die de afgelopen dagen druk aan het googelen zijn geweest naar Ernst Kuipers. En ze hebben wat gevonden hoor. Namelijk een pagina met de URL: https://cepi.net/person/ernst-kuipers/. Volgens de wappies is de inhoud van deze pagina vervolgens 'verwijderd' en uit het internetarchief gehaald. Daarvoor leveren ze, je verwacht het niet, verder geen enkel bewijs. Wat hier wel uit zou moeten blijken is dat Kuipers' functie elders bij het CEPI is.

Er is echter een veel logischere verklaring beschikbaar voor het verschijnen van Kuipers' naam op de site, waar de dames en heren onderzoekers grappig genoeg overheen kijken. "Wob-snuffelaar" Wouter Aukema wijst er zelf al op dat de pagina over Kuipers (waar dus helemaal niks op staat) al sinds 6 november bestaat. En laat er nu net op 6 november een bericht op de site van CEPI zijn verschenen waarin Ernst Kuipers wordt genoemd, in een artikel over een subsidie van 14 miljoen euro van Nederland aan CEPI. Misschien is de 'person' pagina wel aangemaakt op 6 november omdat op die dag 'person' Ernst Kuipers in een artikel op de site stond.

Zo stond op 6 oktober 2021 een artikel op de site van CEPI waarin ene Dr. Sarah Gilbert wordt genoemd. Vermoedelijk is dat artikel een dag eerder aangemaakt, want de pagina https://cepi.net/person/sarah-gilbert/, waar ook helemaal niks op staat en nooit iets op heeft gestaan, is op 5 oktober 2021 aangemaakt.

Het kan natuurlijk hè. Dat Ernst Kuipers op 6 november zijn nieuwe functie heeft veiliggesteld bij CEPI, dat hij precies op die dag 14 miljoen uitreikte aan diezelfde club en dat hij binnenkort zijn nieuwe functie bij CEPI aankondigt. Het kan. Net zo goed kan corona ook een door Klaus Schwab bedacht virus zijn dat alleen maar bestaat om Eva Vlaardingerbroek, Willem Engel en Sywert van Lienden gillend rijk te maken. Het is alleen extreem onwaarschijnlijk.

UPDATE - Ook Ton F. van Dijk, zelfverklaard X-autoriteit, deelt de tweet van Keulemans

UPDATE 18u46 - WTF. Keulemans haalt tweet niet weg maar noemt kwestie, terwijl hij Aukema citeert, "steeds interessanter".

UPDATE - Ook Telegraaf-columnist Nausicaa Marbe duikt in konijnenhol

UPDATE 18u49 - Keulemans plaatst nu een reactie met een rood vlaggetje bij zijn eigen tweet, in plaats van erkennen dat hij erin is gestonken. Raarrr.

UPDATE 19u05 - Keulemans kan er zelf in ieder geval om lachen

UPDATE 19u17 - Nou hè hè. Tweet verwijderd. Ondertussen "CEPI" (#2) en "Kuipers" (#3) trending topic in Nederland